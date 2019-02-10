Başkan Adayından Binlerce Kişiyle Seçim Bürosu Açılışı

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, seçim bürosu açılışını büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı açılışta Atilla, vatandaşları Türkçe, Kürtçe ve Zazaca selamladı.

Ankara'nın Etimesgut İlçe Kaymakamı iken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Cumali Atilla, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Görev yaptığı 2 yıl içerisinde belediyeyi bir kuruş borçlandırmadan kentin çehresini değiştiren Cumali Atilla'nın seçim çalışmalarını yürüteceği irtibat bürosu Kayapınar ilçesinde açıldı. Şanlıurfa yolu üzerindeki seçim bürosunun açılışına AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, AK Parti'nin 17 ilçe belediye başkan adayı, parti yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.

"Diyarbakır için çalışmaya devam edeceğiz"

Açılışta konuşan Atilla, 2 yılı aşkın bir süreden beri en temel belediyecilik imkanlarından faydalanamayan Diyarbakır ve vatandaşlara hak ettikleri belediyecilik hizmetlerini sunmak adına gayret gösterdiklerini söyledi. Atilla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde 2023 hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz sizlerle birlikte. Diyarbakırımızın imarı, ihyası, gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok kamu yatırımı yapılmasına rağmen ne yazık ki göreve başladığımızda bir metropol şehir olması gereken bu güzide şehrin en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılmamasından kaynaklanan megaköye dönüştürülmesi bizleri derinden üzmüştür. Sevgimiz, sevdamız olan Diyarbakır için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Biz bu şehri bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz"

Belediyeciliğin gönül işi olduğunu kaydeden Atilla, şöyle devam etti:

"Biz bu şehrin aşığıyız, biz bu şehre hizmet etmeye sevdalıyız. Bizim Diyarbakır'a olan sevdamız, muhabbetimiz öyle lafta değildir. Biz Diyarbakır'ı imar etmek için, geliştirmek için, kalkındırmak ve huzura kavuşturmak için çalıştık çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu şehri bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz. Hemşehrilerimize karşı bütün hizmetlerimizde adil olduk ve hemşehrilerimize eşit mesafede olduk. Son iki yılda bizden önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti, belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan gerçekleştirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Milletin parasını millete harcadık. Diyarbakırımızı yeni şehircilik vizyonu ile buluşturacağız. Diyarbakırımızı daha yaşanabilir, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel mirasa sahip çıkan, imar ve şehircilikte örnek olan bir şehir haline getireceğiz. Gönül gönüle vererek her zamankinden daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Bu kez AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan vatandaşlar, seçim bürosuna girmek için izdiham oluşturdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA