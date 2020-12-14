Başkan adayı Rousaud: Messi indireme gitmezse Barcelona'dan ayrılır
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Başkan adayı Rousaud: Messi indireme gitmezse Barcelona'dan ayrılır

14.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:49

Barcelona'nın başkan adaylarından Emili Rousaud, Katalan ekibinde geleceği tartışma konusu olan Lionel Messi'nin maaşında indirime gitmemesi halinde takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

Barcelona'nın başkan adaylarından Emili Rousaud sürpriz bir açıklamaya imza attı ve Lionel Messi'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.

2021'de sözleşmesi sona erecek Messi'nin maaşında indirime gitmesi gerektiğini kaydeden Emili Rousaud, "Lionel Messi ile oturup maaşında indirime gitmesini istememiz gerekiyor. Fedakarlık yapmasını isteyeceğiz. Anlaşamazsak Messi ayrılacak" sözlerine yer verdi.

"KİMSEYİ KANDIRAMAYIZ"

Barcelona'nın eski başkan yardımcısı olan Rousaud ayrıca, "Messi kulüp tarihinin en parlak sayfalarını yazdı. Efsanelerimizi onurlandırmalıyız ancak gerçekler de var. Her şeyin olduğu gibi söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Kimseyi kandıramayız. Kalmasını sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz, ancak her zaman önce kulübün çıkarlarını gözeteceğiz" açıklamasını yaptı.

Başkan adayı Rousaud: Messi indireme gitmezse Barcelona'dan ayrılır
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