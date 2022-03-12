Basın toplantısında görülmemiş olay! Kadın sporcu bir anda soyunmaya başladı

İngiltere'de sporcuların basın toplantısında karşılaşılmayan bir olay meydana geldi. Eski dünya boks şampiyonu Erica Anabella Farias, basın toplantısına üzerinde ülkesinin de bayrağı bulunan kamuflaj ile geldi. Toplantının yapılacağı tartıya doğru yürüyen Farias bu sırada kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

ANİDEN SOYUNMAYA BAŞLADI

Kadın sporcu, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan bir anda üzerindeki kıyafetleri soymaya başladı. Basın toplantısındaki sunucular ve diğer yetkililerin de bakışlarını ters yöne çevirmek zorunda kaldıkları görüldü.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

Daha önce de bu tarz eylemlere imza attığı belirtilen boksör Farias'ın toplantı öncesi dikkatleri üzerine çekmek için böyle bir harekete imza attığı öne sürüldü. Şu anda 37 yaşında olan sporcunun, kısa süre sonra boksu bırakacağı belirtiliyor.