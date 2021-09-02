Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'na Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan tarafından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etme başarısından ötürü plaket takdim edildi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'na Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan tarafından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etme başarısından ötürü plaket takdim edildi. Demirhan ayrıca Çakıroğlu'na Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde ömür boyu sağlık desteği vereceklerini açıkladı.

Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye gümüş madalya getiren milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Milli sporcu, burada Demirhan tarafından tebrik edildi.

Hastane içerisinde yer alan ortak alanda gerçekleştirilen ziyarette Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit de yer aldı. Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, Çakıroğlu'na olimpiyatlarda gösterdiği başarıdan ötürü plaket takdim etti. Prof. Dr. Recep Demirhan aynı zamanda Buse Naz'a Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ömür boyu sağlık desteği vereceklerini açıkladı.

Prof. Dr. Recep Demirhan, Buse Naz Çakıroğlu ve hocası Nazım Yiğit'in İstanbul ve Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil ettiler ve ülkemize gümüş madalya getirdiler. Bundan dolayı biz çok gururlandık ve mutlu olduk. Bundan sonra da bu şekilde ülkemizin adını Buse Naz'ın tarih yazacak şekilde madalya ve başarılarla temsil edeceğine inanıyorum. Buse Naz'a ve değerli hocama çok müteşekkiriz ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Her ikisine de, bugüne kısmet olan ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Biz kendilerine ömür boyu sağlıkla ilgili her konuda destek olacağımızı da buradan ilan ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizim adımızı olimpiyatlarda en üst noktalara taşıdılar" dedi.

Buse Naz Çakıroğlu ise, "Öncelikle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarının daha ilerideki önemli turnuvalarda ve tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda da çok büyük işler getireceğinin kanıtı olarak kabul ediyoruz. Madalyamızın rengi gümüş ve bu 2024'teki Paris için bir ışık olarak adlandırıyoruz. Umarım orada madalyamızın rengi altın olacak. Bugün burada mahallemizin abisi ve hastanemizin başhekimi bizi ağırladı. Çok gururlu ve mutluyuz çünkü her şeyden önce sağlık olarak kendimizi güvende hissetmek bizim için çok önemli. Antrenman döneminde özellikle müsabakalara hazırlanırken, çünkü profesyonel anlamda sporculuk hayatımızda her zaman karşılaştığımız sakatlıklar oluyor. Böyle bir güven verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum sizlere" diye konuştu.

Antrenör Nazım Yiğit de, Recep Demirhan'a teşekkür ederek, "O bizim abimiz. Bizim mahallemizde yıllardır beraberiz. Bizleri burada ağırladı, çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Varank Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Metin Çekmez Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cristiano Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 18:43:26. #1.15#

title