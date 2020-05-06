Başarılı bir sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? Uzman isim anlattı
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Başarılı bir sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? Uzman isim anlattı

Başarılı bir sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? Uzman isim anlattı
06.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:03

Feed Medya Kurucusu ve aynı zamanda sosyal medya uzmanı olan Hacı Mustafa Özsoy, sosyal medya yönetimi hakkında bilgiler verdi. Hedef kitlenin önemine değinen Özsoy, iyi bir reklamla kötü bir ürünün bile güzel gösterilebileceğini anlattı.

Sosyal Medya Uzmanı Feed Medya kurucusu Hacı Mustafa Özsoy; sosyal medya yönetimi hakkında bilgi vererek, sosyal medya yönetim hizmetinin ne olduğunu anlattı.

İYİ REKLAM, KÖTÜ ÜRÜNÜ DE GÜZEL GÖSTERİR

Reklamcılık 1920'li yıllarda Amerika'da yükselişe gelmiş ve günümüze kadar birçok evre geçirip güçlenerek geldi. Şüphesiz ki iyi reklam kötü ürünü iyi göstermekte, iyi ürünü harika hale getirmektedir. Dolayısıyla ürün ne kadar önemli ise reklam da günümüz dünyasında o kadar önemli hale gelmiştir. Günümüz reklamcılığı ise reklamcılığın yeni evresi olan sosyal medya hizmetlerine evrilmiş durumdadır.

SOSYAL MEDYA HİZMETİ NELER SAĞLAR?

Sosyal medya hizmetlerinin pek çok işlevi vardır. Bunlar genellikle reklamcılıkta sağlanan genel prensiplerle örtüşmektedir. Kısaca anlatmak gerekirse sosyal medya hizmetleri şu şekilde işlevlere sahiptir:

- Hedef kitle belirlenmesi,

- Belirlenen kitleye ile marka arasında bağdaşım kurulması,

- Markanın renkli içerikler üretmesinin sağlanması,

- Güçlü yönlerin ön plana çıkarılması,

- Zayıf yönlerin güçlendirilmesi,

- Müşteri ile marka arasında kopmayacak bir bağ oluşturması.

Başarılı bir sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? Uzman isim anlattı
Sosyal Medya Uzmanı Feed Medya kurucusu Hacı Mustafa Özsoy

SOSYAL MEDYA REKLAMLARI, KLASİK REKLAMCILIKTAN AYRIDIR

Hacı Mustafa Özsoy, sosyal medya yönetimini de reklamın önemini vurgulayarak şunları kaydetti: "Sosyal medya hizmetleri faydaları listesi daha da uzatılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu söylenenlerin hiçbiri reklamcılıktan farklı bir fayda sağlamamaktadır. Peki sosyal medya hizmetlerinin reklamdan farklı olan noktası nedir? Akademik bir çalışmayı andıran söylemle, esasen aralarında bir fark yoktur zira aslında sosyal medya çalışmaları reklamcılığın bir alt dalı, klasik reklamcılıktan ayrılan bir dalıdır. Bu noktada sosyal medya hizmetlerinin reklamcılığı nasıl geliştirdiğine odaklanılmalıdır."

HEDEF KİTLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

En büyük işin aslında sosyal medya uzmanlarına düştüğünü söyleyen Özsoy önemli kriterleri şöyle özetledi: "Sosyal medya hizmetleri ile gerek konuma göre kategorilendirme gerek yaş gibi birçok farklı kategorilendirme ile hedef kitle daha rahat belirlenebilmekte, belirlenen bu kitlelere özel çok daha rahat tanıtım yapılabilmektedir. Özellikle sosyal medya mecralarının kullanım biçimlerinin yaş ve sınıf bakımından belirleyici olması burada önemli bir faktördür. Böylelikle ürün mümkün olduğunca tanıtılması gereken hedef kitleye tanıtılır ve bu kitleyi etkileyecek söylemler ile hizmet sağlanır.

Başarılı bir sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? Uzman isim anlattı

7'DEN 70'E KULLANILIYOR

Hacı Mustafa Özsoy, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Geçtiğimiz on yılın en önemli olayı kanımca sosyal medyanın hayatımıza yerleşmesidir bu da reklamcılığı belirttiğimiz gibi farklı boyutlara taşımış sosyal medya hizmetlerinin doğmasını sağlamıştır. Sosyal medya artık herkes tarafından kullanılmakta neredeyse tüm insanları kapsamaktadır. Bugün bir çocuğun ve yetmişinde bir insanın da sosyal medya hesabı bulunması oldukça normal ve olasıdır. Bu da sosyal medyada yapılacak hizmetlerin çok etkili olmasını sağlar. Zira hitap edilen insan kitlesi neredeyse toplumun her bireyini kapsamaktadır. Bu kitle içerisinde hizmeti alan kişi istediği kesimi seçip onlara ayrı tanıtım yapabilmesi ise işin cabasıdır. Son olarak sosyal medyada tanıtım yapmak artık klasik yöntemlerle reklam yapmaktan çok daha etkilidir. Yukarıda belirttiğim durumlardan ötürü kullanılması epey avantaj sağlamakta ve mevcut marka ile ürünün ihtiyaçlarını gidermekte çok etkilidir.

Eğer siz de sosyal medyanızı daha profesyonel bir hale getirmek ve sosyal medya uzmanı hizmeti almak istiyor iseniz, www.feedmedya.com adresini ziyaret edebilir veya @feedmedya Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Güncel Manşet

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