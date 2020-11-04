Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı
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Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı

04.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:53

Medipol Başakşehirli Alexandru Epureanu, Manchester United'ın maçının son anlarında kritik bir hamleye imza attı. 34 yaşındaki stoper, 90+1. dakikada gelişen atakta gole giden topu çizgiden çıkardı ve temsilcimizin 3 puana uzanmasında büyük bir oynadı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında yürekler adeta ağza geldi.

Mücadelenin 90+1. dakikasında gelişen Manchester United atağında Moldovalı stoper Epureanu, Başakşehir'e hayat verdi. Kırmızı Şeytanlar, sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Arka direkte Maguire'ın indirdiği topa Mehmet Topal ters bir dokunuş yaptı. Epureanu kaleye giden topu çizgi üzerinden son anda çizgiden çıkardı.

Moldovalı stoperin bu hamlesi Medipol Başakşehir'e 3 puanı getirdi.

Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı
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