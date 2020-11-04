Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı

Medipol Başakşehirli Alexandru Epureanu, Manchester United'ın maçının son anlarında kritik bir hamleye imza attı. 34 yaşındaki stoper, 90+1. dakikada gelişen atakta gole giden topu çizgiden çıkardı ve temsilcimizin 3 puana uzanmasında büyük bir oynadı.