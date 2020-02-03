Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

03.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:54

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

- İstanbul