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Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

03.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:54
Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol , iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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