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Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yer buldu: İstanbul'un 4. büyüğü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir olurken Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu Başakşehir'in bu başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu. Turuncu lacivertli ekibin İstanbul'un 4. büyüğü olduğu ve 3 büyüklerin hanedanlığına son verdiği yazıldı.

Başakşehir'in şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yer buldu: İstanbul'un 4. büyüğü
20.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:21

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı. Medipol Başakşehir'in tarihi başarısı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basının önde gelen gazeteleri Başakşehir'in şampiyonluğuna geniş yer ayırdı.

"İSTANBUL TAKIMLARININ HAKİMİYETİ SONA ERDİ"

İngiliz the Guardian, Başakşehir'in İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirmesine vurgu yaptı ve "Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en çok şampiyon olduğu ve ambargo koyduğu ligde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Clichy, Robinho, Demba Ba Skrtel gibi tecrübeli yıldızların forma giydiği Başakşehir, İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YENİ ŞAMPİYONU"

Fransa kaynaklı L'Equipe gazetesi ise Başakşehir'in Türkiye'nin yeni şampiyonu olduğunu belirtip şu ifadelere yer verdi:

"Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 33. haftaya Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Başakşehir, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. İki kez elektriklerin kesildiği maç uzadı. Başakşehir, Türkiye'nin yeni şampiyonu oldu."

"İSTANBUL'UN 4. BÜYÜĞÜ"

İtalyan Ansa ise "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra İstanbul takımları arasında yeni şampiyon Medipol Başakşehir, İstanbul'un dördüncü büyüğü oldu. Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra Türkiye'nin 6. şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı" diyerek turuncu lacivertli ekibi İstanbul'un 4. büyüğü olarak niteledi.

UEFA'DAN TEBRİK MESAJI

Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Başakşehir için UEFA'dan da mesaj geldi. UEFA'nın resmi hesaplarından, "Başakşehir ilk şampiyonluğunu kazandı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidecekler" yazısı paylaşıldı, madalya ve tebrik işaretleri kullanıldı.

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