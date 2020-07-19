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Başakşehir'in hata yapmasını bekleyen Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı maçta İttifak Holding Konyaspor'u Medical Park Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'i belli oldu.

Başakşehir'in hata yapmasını bekleyen Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu
19.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:06

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

19 Temmuz Pazar günü Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'İ BEKLEYECEK

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

SOSA YOK

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

38. RANDEVU

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü var.

Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

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