Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan Başakşehir, 2. hafta maçında Neymar ve Mbappe'li PSG'yi konuk ediyor. İlk maçını kaybeden iki takımın kritik mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.