Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan Başakşehir, 2. hafta maçında Neymar ve Mbappe'li PSG'yi konuk ediyor. İlk maçını kaybeden iki takımın kritik mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.
İlk maçında deplasmanda RB Leipzig deplasmanında 2-0 mağlup olan temsilcimiz, PSG karşısında puan ya da puanlar alarak Devler Ligi'ndeki kötü başlangıcını unutturmak istiyor. İlk haftadaki maçta Manchester United'a 2-1 mağlup olan PSG ise Başakşehir karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Saat 20.55'te başlayan mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli
PSG: Navas, Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Kean, Mbappe