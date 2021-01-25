Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti

İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de talip oldu. Başakşehir cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi ve "Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz" denildi.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün CEO'su Mustafa Eröğüt, Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili olarak NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe, Cuma günü İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti" diyen Eröğüt, "Biz de bunu başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray'a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

GALATASARAY'DA CENGİZ VE ALBAYRAK GÖRÜŞMEYE GİTMİŞTİ

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü'nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken, başkan Göksel Gümüşdağ sarı-kırmızılıları Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp binasına davet etti.

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başakşehir Kulübü'ne giderek başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ev sahibi Gümüşdağ, Cengiz ile Albayrak'ı kapıda karşılarken Hürriyet'in adım adım izlediği İrfan Can Kahveci zirve tam 1.5 saat sürdü.

Görüşmede Galatasaray, İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi. Ancak Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı.