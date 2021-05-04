Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı
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Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı

Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idmana topla ısınmayla başlandı. Antrenman, paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 6 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı
Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı
Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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