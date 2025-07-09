Başakşehir Braunschweig maç özeti ve golleri! (VİDEO) Başakşehir Braunschweig geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BAŞAKŞEHİR BRAUNSCHWEİG MAÇ ÖZETİ

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BAŞAKŞEHİR BRAUNSCHWEİG ÖZET

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BAŞAKŞEHİR BRAUNSCHWEİG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir Braunschweig maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.