Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar
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Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Hasan Engin ve Burak Ünal, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) bronz madalya kazandılar.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Hasan Engin ve Burak Ünal, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) bronz madalya kazandılar.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri başarılarına yenilerini ekleyerek gururlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na (Turkish Open) katılan milli sporcular ülkemize iki madalya kazandırdılar. Gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen ve 26 ülkeden yaklaşık 1.200 sporcunun katıldığı organizasyonda Hasan Engin 86 kiloda, Burak Ünal ise 81 kiloda bronz madalyayı almayı başardı.

Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Spor alanındaki başarılar da bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Spor altyapımıza ve eğitimine verdiğimiz önemin bir sonucu olarak milli sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılara her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu düşüncelerle Kick Boks Avrupa Kupası'nda elde ettikleri başarılar dolayısıyla öğrencilerimiz Hasan Engin ile Burak Ünal'ı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarılar katlanarak artacak ve ülkemiz bu sporcularımızdan gelen güzel haberlerle gururlanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar
Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar
Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar
Bartın Üniversitesi'nin milli sporcuları Avrupa Kupası'nda 2 madalya kazandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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