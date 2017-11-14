Bartın'da Dere Islahı Çalışmaları

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Hasankadı beldesinde yürütülen dere ıslah çalışmalarını inceledi.



Çalışmaları yerinde incleyen Milletvekili Tunç, beldedeki Günye, Yağısıkuzu ve Eskicuma dere ıslahı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



6,5 milyon liraya malolacak ıslah çalışmaları ile beldenin taşkınlardan korunacağını ifade eden Tunç, şöyle devam etti:



"Son dört yılda Bartın'da 35 derenin ıslah çalışmalarını tamamladık ve 20 adet dere ve çayın da ıslah çalışmaları devam ediyor. Son olarak Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun katılımıyla 106 milyon lira tutarında yeni yatırımların temelini attık. Bartın için çok önemli olan Kirazlıköprü ve Kışla barajlarının çalışmalarının da sonuna gelindi."