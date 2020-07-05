Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda CHP'li milletvekilleri, barolara yönelik kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde, içerisinde avukat cübbesi, iğne, iplik, düğme bulunan ve üzerinde "Hatırlayınız! Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim.

CHP'li milletvekilleri, barolara yönelik kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde, içerisinde avukat cübbesi, iğne, iplik, düğme bulunan ve üzerinde "Hatırlayınız! Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim." yazılı notun bulunduğu paketleri, AK Parti'li milletvekillerine verdi.

TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri, bir süre avukat cübbesi giyerek düzenlemeye tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ülkenin barışına, demokrasisine, özgürlüğüne yakışır yasaların TBMM'den çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Farklı siyasi partiler olarak birlikte daha güçlü bir Türkiye'yi hayata geçirmek için, Türkiye'yi güçlü kılacak, üretime dönük yasalar yapmak istediklerini dile getiren Özkoç, yasaları çıkartmak için kararların TBMM'de alınması gerektiğini söyledi.

Avukat cübbesini giyerek konuşmasını sürdüren Özkoç, şunları kaydetti:

"Bu cübbe çok değerli; adaleti temsil ediyor, aynı zamanda Türkiye'de değil tüm dünyada güvenebileceğimiz bir cübbedir. Bu cübbeyi giydiniz zaman bunun önünde herhangi bir düğme yoktur. Bu, saygı duyulacak bir şeydir. Ne olursanız olun, bu cübbenin karşısında sadece saygıyla durmanız gerekir. Bu cübbenin, özellikle saygı duyulması gereken bir cübbe olması gerekiyor. Bu kanun teklifi, bu cübbeyi giyen hukukçuları, avukatları ayrıştırıyor ve siyasallaştırıyor. Artık bu cübbenin önünde böyle bir düğme görürsek, bu cübbeyi iliklemek gerektiği düşüncesi hasıl olursa o zaman büyük sıkıntı olur. Burada düğmesi, iğnesi ve ipliği var. Biz bunu reddediyoruz. Gelin, görüşmeler sonuçlanırken hep beraber bu cübbenin, düğmeli bir cübbe olmasının önüne geçelim. Adalet eskisinden daha güçlü bir şekilde tecelli etsin. Bu cübbeyi arkadaşlarımız sizlere verecek. Siz saygı duyacak, elinizde tutacaksınız. Bu cübbe için adalet istiyoruz, ayrışma istemiyoruz."

Özkoç'un konuşmasının ardından CHP milletvekilleri, üzerinde, "Hatırlayınız! Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim." yazılı notun bulunduğu, içerisinde avukat cübbesi, iğne, iplik ve düğme olan paketleri, AK Parti milletvekillerine verdi.

-" Bu yorumlar bizleri bağlayan yorumlar değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanılabileceğini, buna itirazlarının olmadığını vurgulayarak, 28 maddelik teklifin, gece geç saatlere kadar 4 gündür görüşüldüğünü anımsattı.

Bu müzakerelerin sonucunda bir kararın verileceğini ve buna herkesin saygı duyacağını dile getiren Muş, düzenlemenin içeriğinden farklı olarak yorumların komisyonda yapıldığını ifade etti.

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baroların siyaset yapacağından tutun da bunlar birden fazla meslek grubu olduğu zaman adaletin olmayacağına kadar pek çok yorum yapıldı. Bu yorumlar bizleri bağlayan yorumlar değil. Bunlar, yasa teklifine karşı olanların görüşleridir. Teklife karşı olan milletvekilleri, cübbe giydiler, bizim arkadaşlara da cübbe ve makara dağıtmışlar. Biz bunları iade edeceğiz. Bu makaraları bu meslek kuruluşlarına, baro başkanlarına, yıllardır avukatların mesleki sorunlarından ziyade Türkiye'nin siyasetiyle ilgilenen baro başkanlarına, mesleğin sorunlarıyla ilgilenen, meslek mensuplarının görevlerini daha iyi ifa etmesi için çalışan baro başkanlarını ayırt ediyorum, ama bu baro başkanlığı kılıfına, bu yönetimin arkasına sığınarak meslek mensuplarının sorunlarını göremeyerek, bunların ötesinde, siyasetle iştigal edenlere bu makaraları vermek daha doğru olur. Yanlış adrese geldi. Arkadaşlarımız bunları toplayıp ilgili yerlere gönderecek."

Komisyonda, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA