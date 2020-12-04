Barış Şeref: "Gümüşhane maçından 3 puanla dönmek istiyoruz"

- Barış Şeref: "Gümüşhane maçından 3 puanla dönmek istiyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref, 4-1'lik Hacettepespor galibiyetinden sonra Gümüşhanespor deplasmanından da 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, 12. hafta maçında Hacettepespor'u 4-1 yenerek moral buldu. Ligin 13. haftasını BAY geçiren Zonguldak Kömürspor ligin 14. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Barış Şeref yönetiminde sürdürüyor. Antrenmana futbolcular önce ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirilirken, antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Mustafa Dalcı'nın MKE Ankaragücü ile anlaşmasının ardından Barış Şeref'in çalıştırdığı Zonguldak Kömürspor, deplasmandan 3 puan ile dönmek istiyor. Teknik Direktör Barış Şeref, Gümüşhanespor maçının önemli olduğunu belirterek, "Takım olarak gayet iyiyiz. Arkadaşlar da çok iyi çalışıyorlar. Fiziksel olarak kısa sürede de iyi duruma geldi. Gümüşhane maçından sonraki maçlarımızı da en iyi şekilde kayıpsız şekilde atlatacağız. Gümüşhanespor iyi bir takım. Kuvvetli bir takım. Çok çabuk dağılıyorlar. İlk yarıda bir iki gol bulduğumuz takdirde işi bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah deplasmandan üç puanla gelmek istiyoruz" diye konuştu.

İdmanda konuşan futbolculardan Emre Kara ise, "Bu hafta kazandık. Takımımızın morali iyi oldu. Her maça tek tek bakıyoruz. Gümüşhane maçı da önemli bir rakip. Bu hafta yenilmesine bakmayalım. Sonuçta o gün kim istiyorsa sahada o kazanıyor. İnşallah maç günü biz istiyoruz. Biz kazanacağız. İyi takım, kulübün durumu etkiliyor. Psikolojik olarak oyuncuları etkiliyor. Bu hafta biz iyi çalıştık. Barış hocam bizi maçlara iyi hazırlıyor. İnşallah biz kazanacağız" dedi.

Futboldan Oktay Pop da, Gümüşhane maçı için çalışmalarına yoğun bir şekilde başladıklarını ifade ederek, "Kaliteli futbolcuların olduğunu görüyoruz. Onlar da bizim gibi geç başladılar. Sezonun sonunda transfer tahtasını açıp kaliteli isimleri kadrolarına kattılar. Sonuçta kadroları iyi ama puan durumu olarak kötü yerdeler. Onlar açısından bizim maç final niteliği taşıyor. Bizim maç da final niteliği taşıyor. Biz Hacettepe maçına nasıl çıktıysak onlar da aynı gözle bakıyorlar. O yüzden Gümüşhane maçından puanlarla dönmemiz gerekiyor. Çok kritik bir maça gideceğiz. Güzel sonuçlarla döneriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ