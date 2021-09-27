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Barış Mahallesi sakinleri: "Hayallerimiz gerçek oluyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Barış Mahallesi sakinleri:

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle Barış Mahallesinde başlayan kentsel dönüşüm, mahalleliyi sevindirdi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesinin girişimleriyle Barış Mahallesinde başlayan kentsel dönüşüm, mahalleliyi sevindirdi. Kentsel dönüşüm heyecanı yaşayan mahalleliler, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin girişimleri sayesinde TOKİ tarafından kent merkezinde bulunan Barış Mahallesinde, uzun süren bekleyişin ardından Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi başladı. Bölgede geçen hafta içinde iş makineleriyle eski evlerin yıkımına başlandı. TOKİ eliyle yürütülen proje ile mahallede 415 yeni, güvenli ve modern Konut, ticaret alanları, kültür merkezi, ibadethaneler, kreşler ve parklar yapılacak.

"Daha güzel, temiz ve güvenli bir evde oturmak istiyoruz"

Barış Mahallesi sakinleri; yıllardır süren bir bekleyişin ardından yaşadıkları bölgede başlayıp çevrelerini tamamen değiştirecek olan yerinde kentsel dönüşüm projesinden duydukları sevinci dile getirdi. Barış Mahallesi sakinlerinden Emine Selimbabaoğulları, 37 yıldır aynı evde yaşadığını ifade ederek, "İki çocuğumu da bu evde dünyaya getirip büyüttüm. İyi kötü, acı, tatlı günlerimiz oldu. Tabi ki her yerde anılarımız, güzel hatıralarımız var. Ama tabi gönül istiyor ki daha güzel, daha temiz ve düzenli bir eve çıkmak. Şimdi bu proje ile hayallerimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

"Büyük bir dertten kurtuluyoruz"

Barış Mahallesinde 65 senedir yaşadığını söyleyen 72 yaşındaki Ahmet Kara ise "Bu mahallede doğdum, büyüdüm ki buralar bayağı eski bir mahalle. Daha önce karşısı patlıcan bahçesiydi. Buralar o zamanlar yapıldığında tabi güzel bir mahalleydi ama şimdi betonlar çürüdüğü için oturamaz duruma geldik. Gece yatarken kafamıza nereden beton düşecek diye korkuyorduk, evlerimizin içinde uyuyamıyorduk. Çok şükür belediyemiz sağ olsun, burayı yıkmaya başladı. Biz de o dertten kurtuluyoruz" diye konuştu.

"Yıllardır beklediğimiz bir gündü"

Recep Tepe de 1992 yılından bu yana mahallede ikamet ettiğini belirterek, "İki çocuğum da burada dünyaya geldi, ikisini de burada büyüttük ve okuttuk. Yıllardır beklediğimiz an, Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak zamanında geldi. Yıllardır gelmiş geçmiş belediyeler, 'kentsel dönüşüm yapacağız' diyorlardı ama Başkanımız Gültak bu işe el attı. Çok çileler çektik, damlarımız akar, sokaklarımız kirli. Şimdi ise mahallemizde kentsel dönüşüm başladığı için ve buralar yeniden yapılacağı için çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eski evler tadilatla, tamiratla düzelmiyor"

46 yaşındaki mahalle sakini Hürü Kurttekin ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu mahallede 30 yıldır oturuyorum. Çocuklarımı burada dünyaya getirdim, büyüttüm ve evlendirdim. Buranın her köşesinde ayrı ve güzel anılarım var. Kızımın kapının önünde gelin çıkışını hayal ettim şimdi, içim gitti. Ama evlerimizi alırken de maalesef eskiydi. Yıllarca hem çocuklarımızı büyütmekle hem de evlerimizi tadilat ve tamirattan geçirmekle uğraştık. Fakat eski ev; yapıyorsun yine yıkılıyor, akıyor, lağımı, suyu, elektriği sorun oluyor. Evin pencere camlarını naylon ile kaplıyordum, çünkü içeriye yağmur suyu giriyordu. Ayrılması zor, yıllarımız geçti. Fakat bize sağlanan kentsel dönüşüm projesi hoşumuza gitti."

"Mutluyum, sevinçliyim"

Barış Mahallesi sakini 36 yaşındaki Fatma Aslan da mahalleye gelin geldiğini söyledi. "Güzel anılarım da var burada" diyen Aslan; "Çocuklarımı burada doğurup büyüttüm. Evimizi tadilattan geçirdik ama bir türlü düzen tutmadı. Orayı, burayı yaptıralım dedik ama her yerinden sular akıyordu. Yağmur yağdığında her taraf su veya çamur içinde kalıyordu. Maddi imkanım iyi olsaydı zaten bu evde oturmak istemiyordum. Sokaklarımızda uyuşturucu veya içki içenler, kavgalar, gürültüler çok. Çocuklarım çok olumsuz etkileniyordu ama şimdi bu proje bize sunuldu. Kendi adıma çok mutluyum, sevinçliyim. Başkanımıza da çok güveniyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Barış Mahallesi sakinleri: Hayallerimiz gerçek oluyor

Barış Mahallesi sakinleri: Hayallerimiz gerçek oluyor

Barış Mahallesi sakinleri: Hayallerimiz gerçek oluyor

Barış Mahallesi sakinleri: Hayallerimiz gerçek oluyor

Barış Mahallesi sakinleri: Hayallerimiz gerçek oluyor

Barış Mahallesi sakinleri: Hayallerimiz gerçek oluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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