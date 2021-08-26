Barındırdığı vitaminlerle vücuda destek veren çileğin hasadı başladı

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve vitamin deposu olan yediveren çileğinin, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı başladı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve vitamin deposu olan yediveren çileğinin, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı başladı. Geçen senelere göre verimi az fiyatı aynı olan çilek bu sene üreticinin yüzünü güldürmedi.

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve içerisinde barındırdığı B, C ile K vitaminleriyle vücuda destek olan yediveren çileğinin hasadı başladı. Bahar aylarında hasadına başlanan yediveren çileğinin Ağustos ayında da ilçenin yüksek kesimlerinde devam ediyor. Bu doğrultuda geçen senelere göre verimi az olan vitamin deposunun fiyatının aynı kalması üreticinin yüzünü güldürmedi. İlçenin yüksek kesimindeki mahallelerde ikamet edenlerin geçim kaynakları arasında yer alan çileğin kilosu yaklaşık 10 liradan satılarak alıcıların sofralarını süslüyor. Çilekli, Hüseyinli ve Kemaliye Mahallelerinde üretimi yapılan çileğin pazarlamasını erkekler toplamasını ise kadınlar yapıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, verimin az olması bu sene çilek üreticilerinin mağdur ettiğini belirtti.

Üreticimiz bu sene gerçekten mağdur durumda

Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Sakarya ilinin Pamukova ilçesinde son yıllarda çilek üretimi bir hayli yaygınlaştı. Özellikle yayla mahallelerinde bulunan Çilekli, Hüseyinli, Kemaliye ve Akçakaya mahallelerinde şuanda çilek hasadı başladı ve devam etmekte. Genellikle Mayıs'ın sonuna doğru hasada başlıyoruz ve hava şartları doğrultusunda Kasım ayına kadar devam ediyor. Bu sene hava şartları ve doğal afetlerden dolayı çileğin ilk çiçeğini kırağı etkiledi. İkinci tam döle bindiği zamanda aşırı yağışlardan dolayı birini dölleri çürüdü bunun için çilek üreticisinin yüzü buruldu. Geçtiğimiz senelere göre fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok, girdi maliyetlerimiz hızla yükseldiği halde geçen sene 8-10 liraya verdiğimiz çileği bu sene ve tonajda çok büyük sıkıntı yaşamamıza rağmen yine 10-12 lira arası ve zaman zaman 8 liraya kadar düştüğü oluyor ama maalesef verim yok. Özetle çileğin fiyatı aynı girdi maliyetleri arttı, üreticimiz bu sene gerçekten mağdur durumda. Yayla mahallelerimizde üretilen bu çileği daha geniş bir alana pazarlamasını yapabilirsek, buranın tanıtımını daha iyi yapıp tüccarları buraya çekebilirsek hem ülke ekonomisinin hem de buradaki çiftçilerin ekonomisinin daha iyi olacağının kanaatindeyim" dedi.

Bu sene çilek üreticisinin işi zor

Hüseyinli Mahallesi Muhtarı ve çilek üreticisi olan Adem Çoban, "Bu seneki fiyatlar geçen seneyle aynı güzel ama maliyetler çok yüksek ve hava iklimi de bu sene çok uygun olmadı. İlk dönem bizim çileklerimizi kırağı vurdu, ikinci dönemde yağmurdan çürüdü özetle bu sene çilek üreticisinin işi zor. Bu sene aldığımız fidelerde sorunlu çıktı memnun kalmadık, verimimiz az" diye konuştu.

Dönümden 300 kilogram çilek toplarken şuan da o tonajı 10 dönümden toplaya biliyoruz

Geçen senelere göre bu sene tonajın az olduğunu belirten çilek üreticisi Hüseyin Marangoz, "Hasat, gece senelere biraz gerideyiz yaklaşık 20 gün kadar geçen sene Temmuz ayının 15'inde dönümden 300 kilogram çilek toplarken şuan da o tonajı 10 dönümden toplaya biliyoruz çilekle ilgili baya bir problemimiz var. Çilek sadece bu bölgenin değil İstanbul, Kocaeli'nden buraya çilek almak için gelenler var özellikle hafta sonları yol kenarlarında pazar yerleri kuruluyor ve satışlar yapılıyor ama orman yangınlarından dolayı orman yollarının kapanması satışları baya bir etkiledi. Pandemi ise hafta sonlarının kapalı olması yığılma ya sebep olarak çileklerin tam fiyatını vermemesine sebebiyet verdi" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı