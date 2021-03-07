Barcelona yeni başkanını seçiyor! Lionel Messi de oy kullanmak için sandık başına gitti
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Barcelona yeni başkanını seçiyor! Lionel Messi de oy kullanmak için sandık başına gitti

07.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:23

Barcelona'da başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Barcelona kaptanı Lionel Messi de oyunu verdi. Victor Font, Toni Freixa ve Joan Laporta yeni başkan olmak için yarışan adaylar.

Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Barcelona yeni başkanını seçiyor. Ekim 2020'de Josep Maria Bartomeu, Katalan kulübündeki başkanlığından istifa etti. Bartomeu'nun yerine Victor Font, Toni Freixa ve Joan Laporta yeni başkan olmak için adaylıklarını koydu.

Barcelona yeni başkanını seçiyor! Lionel Messi de oy kullanmak için sandık başına gitti

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ OY KULLANACAK

110.290 bin kişinin oy kullanacağı seçim bugün başladı. 2004 yılından beri Barcelona A takımında yer alan ve takımın kaptanı Lionel Messi oy kullanmak için sandık başına gitti.

Barcelona yeni başkanını seçiyor! Lionel Messi de oy kullanmak için sandık başına gitti
Haber Yorumları (2)
KRALLEAR: Yüzsüz herif bide kendini darpedenlerden şikayetci olacakmış dua et vurmamışlar seni oracıkta
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^-^: Bu yorumu başka haberin altına yazacaktın dostum
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