Barcelona'nın 400 milyon euro değer biçtiği 17'lik Emre Demir, ailesini unutmadı

Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, transfer sürecini anlattı. 2027'ye kadar 400 milyon euro serbest kalma maddesiyle dünya devine imza atan Emre, hayalini ve ailesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı.

İŞ GARANTİSİ

Emre Demir'in babası, Mersin'deki işini bırakarak Kayseri'ye geldi. Kulübün sağladığı imkanlarla yeni bir işe başladı. Emre'nin gelişimine destekte bulundu. Emre de babasının fedakarlıklarını vurguladı.

"BU HAYALİ KURUYORDU"

Emre, "Mersin'den ailecek geldik Kayseri'ye. Babam bu hayali kuruyordu. Biz bir sene gece gündüz beraberdik babamla. Transfer gerçekleşince çok duygusallaştı ve ağladı" diye konuştu.

"İMZA ATMAYA YAŞIM TUTMUYORDU"

Emre imza süreci hakkında, "Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi (Bulut) bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve 'İstanbul'a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın' dedi. Sözleşme imzalamak için yaşım tutmadığı için annem ve babam da geldi. Sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri