Barcelona'nın 400 milyon euro değer biçtiği 17'lik Emre Demir, ailesini unutmadı
400 milyon euro serbest kalma maddesiyle Barcelona'ya imza atan Emre Demir, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile röportaj verdi. Zor şartlarda yetişen Emre, "Tarif edilemez duygular yaşadım. Babam da bu hayali kuruyordu benimle. Bir sene gece gündüz beraberdik. Transfer gerçekleşince babam çok duygusallaştı ve ağladı" dedi.
Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, transfer sürecini anlattı. 2027'ye kadar 400 milyon euro serbest kalma maddesiyle dünya devine imza atan Emre, hayalini ve ailesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı.
Emre Demir'in babası, Mersin'deki işini bırakarak Kayseri'ye geldi. Kulübün sağladığı imkanlarla yeni bir işe başladı. Emre'nin gelişimine destekte bulundu. Emre de babasının fedakarlıklarını vurguladı.
Emre, "Mersin'den ailecek geldik Kayseri'ye. Babam bu hayali kuruyordu. Biz bir sene gece gündüz beraberdik babamla. Transfer gerçekleşince çok duygusallaştı ve ağladı" diye konuştu.
Emre imza süreci hakkında, "Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi (Bulut) bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve 'İstanbul'a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın' dedi. Sözleşme imzalamak için yaşım tutmadığı için annem ve babam da geldi. Sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı" ifadelerini kullandı.