Barcelona, Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Turan'ı Sildi
Barcelona, 25. şampiyonlukları için hazırladıkları tişörtlerde Arda Turan'ın ismine yer vermedi.
Barcelona, Deportivo'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek La Liga şampiyonluğunu ilan ederken Katalan ekibinin Twitter'dan yaptığı paylaşım tartışma yarattı.
Messi'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta 2-2'den maçı çeviren ve rakibi Deportivo La Coruna'yı 2. Lige gönderen Barcelona sevincini sosyal medyadan taraftarıyla da paylaştı.
TİŞÖRT YAPTIRDILAR
Katalan devinin paylaştığı tişört görselinde bir detay dikkat çekti. Formada şampiyonluğa emeği geçen oyuncuların adının yanı sıra Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin adı yazıyordu.
Tişörtün üzerinde 23 futbolcunun adı vardı: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti, Yerry Mina, Vermaelen.
10 FUTBOLCU TİŞÖRTTE YER ALMADI
Tartışma da buradan çıktı, devre arasında takımdan ayrılan ya da kiralanan oyuncuların adının yer almaması bu futbolcuların tepkisini çekti. 10 futbolcu listede yer almadı.
Listede adı yer almayan oyunculardan Gerard Deulofeu en sert tepkiyi gösteren isim oldu. İlk devre Barça formasıyla 17 maçta forma giyen daha sonra Watford'a kiralanan Deulofeu şaşkındı. Adını şampiyon takımın listesinde göremeyen genç futbolcu Twitter'dan 'Lig şampiyonu. Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?' yazdı.
Listede yer almayan bir başka isim ise emektar Javier Mascherano'ydu. Devre arasında Çin'e giden ftubolcuya yer verilmemesi şaşkınlık yarattı.
ARDA TURAN DA YOK
Bir başka isim ise Arda Turan'dı. Devre arasında Başakşehir'e kiralanan Arda Turan da listede yer almadı. Milli futbolcu bu sezon La Liga'da hiç Barcelona forması giymedi ancak Real Betis maçında 18 kişilik kadroda yer almıştı.
Sezon içinde Kupa maçlarında kadroya giren maç oynayan ancak listede yer almayan başka oyuncular da var: Oriol Busquets, Ortola, David Costa, Alena, Cucurella, Sergi Samper
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olsaydı burda oolmazdıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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On yıldır suriyelilere bakacagınıza kimsesiz çocuklara devlet baksın..bayanların hepsi iki metre ayı gibi çarşılarda boy boy geziyorlar..nasıl olsa çalışmadan maaş geliyor..zalimlerin yanındalarmış hani nerde kimse yok yanımda..25 yıl çalışmakla kazandıgım emekliligme bin lira maaş balandı..bir ay denesinler bin lirayla bir ay nasıl geçiyor..bunu yapanlara hiç hakkımı helal etmiycem..utanmadan bir de oy istiyorlar,Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırKRIPTOAKN: gelenlerde ilim irfan sahibi olsa anlıcam ne kadar it kopuk katıl sapık varsa bize geldi bu halk bu kafayla daha çok çeker1 1 Yayından Kaldır
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Hahaha koca kafa barcelona yi tebrik ediyor barcelona koca kafayi es geciyor :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adama sorarlar kaç maç oynadın, ne katkı verdin. Barcelona-THY sponsorluk anlaşmasının bir parçasıdır Arda.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır