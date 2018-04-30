Barcelona, Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Turan'ı Sildi

Barcelona, Deportivo'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek La Liga şampiyonluğunu ilan ederken Katalan ekibinin Twitter'dan yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Messi'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta 2-2'den maçı çeviren ve rakibi Deportivo La Coruna'yı 2. Lige gönderen Barcelona sevincini sosyal medyadan taraftarıyla da paylaştı.

TİŞÖRT YAPTIRDILAR

Katalan devinin paylaştığı tişört görselinde bir detay dikkat çekti. Formada şampiyonluğa emeği geçen oyuncuların adının yanı sıra Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin adı yazıyordu.

Tişörtün üzerinde 23 futbolcunun adı vardı: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti, Yerry Mina, Vermaelen.

10 FUTBOLCU TİŞÖRTTE YER ALMADI

Tartışma da buradan çıktı, devre arasında takımdan ayrılan ya da kiralanan oyuncuların adının yer almaması bu futbolcuların tepkisini çekti. 10 futbolcu listede yer almadı.

Listede adı yer almayan oyunculardan Gerard Deulofeu en sert tepkiyi gösteren isim oldu. İlk devre Barça formasıyla 17 maçta forma giyen daha sonra Watford'a kiralanan Deulofeu şaşkındı. Adını şampiyon takımın listesinde göremeyen genç futbolcu Twitter'dan 'Lig şampiyonu. Ben de aranızdaydım, yoksa değil miydim?' yazdı.

Listede yer almayan bir başka isim ise emektar Javier Mascherano'ydu. Devre arasında Çin'e giden ftubolcuya yer verilmemesi şaşkınlık yarattı.

ARDA TURAN DA YOK

Bir başka isim ise Arda Turan'dı. Devre arasında Başakşehir'e kiralanan Arda Turan da listede yer almadı. Milli futbolcu bu sezon La Liga'da hiç Barcelona forması giymedi ancak Real Betis maçında 18 kişilik kadroda yer almıştı.

Sezon içinde Kupa maçlarında kadroya giren maç oynayan ancak listede yer almayan başka oyuncular da var: Oriol Busquets, Ortola, David Costa, Alena, Cucurella, Sergi Samper