Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak
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Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak

11.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:43
Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak

Barcelona, İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynayacağı Real Madrid maçına özel tasarım forma ile çıkmaya hazırlanıyor. Real'in evi Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karşılaşma 11 Nisan'da oynanacak.

Dünya devi Barcelona, İspanya'daki ezeli rakibi Real Madrid ile üç ay sonra oynayacağı El Clasico için şimdiden çalışmalara başladı.

Katalan ekibi, bütün dünyanın takip edeceği karşılaşmaya özel tasarım formayla çıkmayı planlıyor. Sadece Real Madrid maçında giyilecek olan formanın tanıtımını kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Carles Puyol yapacak.

Elastik bir yapıya sahip olan sarı, kırmızı ve lacivert renklerini barındıran forma, Barcelona'nın bu sezon ki 5. forması olacak.

Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak

DEV MAÇ 11 NİSAN'DA

İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Real Madrid ile Barcelona, 11 Nisan 2021 tarihinde Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Barcelona, ligde oynanan bu sezon ki ilk El Clasico'da konuk ettiği rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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