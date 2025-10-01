Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Barcelona PSG kaç kaç? Barcelona PSG canlı maç anlatımı ve Barcelona PSG kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BARCELONA PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona PSG maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BARCELONA PSG MAÇI CANLI İZLE

Barcelona PSG maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Barcelona PSG maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BARCELONA PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona PSG maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı.

BARCELONA PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona PSG maçı Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanıyor.