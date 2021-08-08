Barcelona - Juventus Gamper Kupası maçı kaç kaç, bitti mi? Barca-Juve hazırlık maçı kim kazandı? Kupayı kim aldı? Golleri kim attı?

Gamper kupası final maçı bugün başladı. Barcelona - Juventus bugün Gamper kupası hazırlık karşılaşması oynuyor. Maç halen devam ediyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı kaç kaç? Barcelona - Juventus maçın gollerini kim attı? Asisti kim yaptı? Yusuf gol mü attı asist mi yaptı? Barcelona - Juventus kim kazandı? İşte detaylar...

Barcelona - Juventus maçı başladı! Hazırlık karşılaşması tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı kaç kaç, bitti mi? Barca-Juve Gamper kupası kim kazandı? Kupayı kim aldı? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda yayınlanıyor?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 8 Ağustos Pazar günü akşam saat 22:30 'da başladı.

BARCELONA - JUVENTUS HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 1-0 Barcelona'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Hazırlık maçı Gamper kupası halen devam ediyor. Maçın golleri şu şekilde:

Barcelona'nın golleri:

3. dakika : Memphis Depay

Golün asistini Yusuf Demir yapmıştır.

MAÇ NEREDE OYNANIYOR?

Hazırlık maçı, Barselona'da, Johan Cruyff Stadyum Stadyumu'nda oynanacak.