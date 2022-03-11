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Barcelona mest oldu! İspanyollar Galatasaray'ın iki futbolcusundan çok etkilendi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Barcelona ile berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Pena'nın performansı dikkat çekti. İspanyol basını, Kerem ve Pena'yı öve öve bitiremedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Pena'nın performansı dikkat çekti. Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı kaleci Pena, performansıyla Katalanları pişman etti.

Gazeteler öncelikle Barcelona'yı eleştirirken, Sport "Barça, Türk cehennemine seyahat etmeden önce ödevini iyi yapmadı", El Mundo Deportivo "Galatasaray, Nou Camp'ta direndi", As "Barça başarısız bir sonuç aldı", Marca "Galatasaray, Barcelona'yı durdurmasını bildi" başlıklarını attı.

Barcelona ! İspanyollar Galatasaray'ın iki futbolcusundan çok etkilendi

Sport gazetesi Kerem için, "Kim bu Aktürkoğlu?" başlığıyla yayınladığı yazıda, "Galatasaray'ın en tehlikeli futbolcusuydu. Hızlı, yetenekli ve şut kabiliyeti yüksek" değerlendirmesini yaptı. Marca Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı. 'Bu ismi bir kenara yazın' diyen Marca Gazetesi, genç Türk yeteneğin Dest'i perişan ettiğini belirtti.

Barcelona ! İspanyollar Galatasaray'ın iki futbolcusundan çok etkilendi

Barcelona'nın hocası Xavi, maçın ardından Galatasaray'da kiralık oynayan Pena'ya övgüler yağdırdı. Xavi, "Şunu söyleyebilirim ki Pena harika işler yaptı. Maçı Pena aldı diyebiliriz. Gerçekten çok iyi kurtarışlar yaptı. Kusursuz oynadı" ifadelerini kullandı.

Barcelona ! İspanyollar Galatasaray'ın iki futbolcusundan çok etkilendi

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff, "Inaki Pena çok güven vererek oynadı. Pasları gayet iyiydi. Yazın bizimle olacak mı göreceğiz" dedi.

İspanyol haber ajansı Europa Press, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini abonelerine "Inaki Pena, Barça'yı iptal etti" başlığıyla geçti. Haberde "Barcelona'dan kiralık Galatasaray'da oynayan file bekçisi gecenin sürprizi oldu. Barça'ya kendisini kanıtladı ve gelecek sezon kadroda yere talip olduğunu gösterdi" denildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Uefa Avrupa Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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