Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi?
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Galatasaray UEFA maçı saat kaçta başlıyor? Barcelona - Galatasaray ne zaman, saat kaçta? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray bugün Barcelona deplasmanına gidecek. Maç başlamasına yakın bir süre kala taraftarlar, Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? merak etti. Peki, Barcelona - Galatasaray saat kaçta? Saat 11'de mi başlayacak? İşte detaylar...
Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaraymaçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? Maç nereden izlenir? Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa maçı saat kaçta başlayacak? Barcelona - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Barcelona - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerinde kimler var?
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.
- Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022