Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaray maçı oldu. Maçın başlamasıyla birlikte, Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 10 Mart Perşembe Barca - GS maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Barcelona - Galatasaray maçında gol oldu mu? Barcelona - Galatasaray nerede oynanıyor? Barcelona - Galatasaray maçın hakemleri kim? merak edildi. Detaylar sizlerle...

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - GALATASARAY CANLI İZLE!

Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç henüz başlamadı. Barcelona - Galatasaray maçı saat 23:00 'da başlayacak. Haliyle saat 23:00'da Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI EXXEN TV CANLI İZLE!

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona - Galatasaray maçı 0-0 devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Maçta gol olunca detayları paylaşacağız.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI BİTTİ Mİ?

Maç henüz bitmedi. Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor.

BARCELONA - GALATASARAY İLK 11'LER!

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.

Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

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