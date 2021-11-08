Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftarlar stada akın etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftarlar stada akın etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Xavi Hernandez, efsanesi oldu Barcelona'ya hoca olarak geri döndü. Camp Nou Stadı'nda gerçekleşen imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Barcelona'nun efsane futbolcusu Xavi yuvaya hoca olarak döndü. Katalan ekibi alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki teknik direktör Xavi'yi takımın başına getirme kararı aldı. Nihayetinde bugün imzalar atıldı ve efsanesi olduğu kulüpte Xavi hocalık deneyimine başladı.

Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti

2.5 YILLIK

Camp Nou'da gerçekleşen törende 2.5 yıllık sözleşmeye imzalar atıldı. Taraftarlar Xavi için stada akın etti.

Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti

FESİH BEDELİ

Barcelona, Al Sadd kulübüne Xavi için 5 milyon dolar fesih bedeli ödedi. Efsane ismin ilk sözleri, "Benim DNA'm değişmedi. Yoğun tempolu Barcelona hayalimizi tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor" oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu

Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title