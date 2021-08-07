Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor

Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero, Messi'nin gidişine sinirlendi ve takımdan ayrılmak için harekete geçti. Avukatlarına sözleşme maddelerini incelemeleri için talimat veren Arjantinli yıldız, Katalan devinden ayrılmanın yollarını arıyor.