Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor

Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero, Messi'nin gidişine sinirlendi ve takımdan ayrılmak için harekete geçti. Avukatlarına sözleşme maddelerini incelemeleri için talimat veren Arjantinli yıldız, Katalan devinden ayrılmanın yollarını arıyor.

Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Takımın yeni transferlerinden Sergio Agüero'nun da kulüple yolları ayırmak istediği öne sürüldü.

AVUKATLARINA SÖZLEŞMEYİ İNCELEME TALİMATI VERDİ

Sporx'in Katalan basınından aktardığı habere göre; Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, takımdan ayrılmanın yolu aranıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Müge Anlı Süreyya Yalçın
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 00:54:30. #1.14#

title