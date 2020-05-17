Barajda erkek cesedi bulundu
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Barajda erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Barajda erkek cesedi bulundu
17.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:32

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında Atatürk Baraj Göleti'nde bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, sudan çıkarttıkları cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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