Baraj sularıyla yetiştirilen kestane kabağında üretim yüzde 30 arttı

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının rekoltesindeki verim, Kızıldamlar Barajı'nın sulamaya katkısıyla yüzde 30 artış gösterdi.

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının rekoltesindeki verim, Kızıldamlar Barajı'nın sulamaya katkısıyla yüzde 30 artış gösterdi.

Söğüt Çayı üzerinde 25 yıl önce inşa edilen Kızıldamlar Barajı, 2006 yılında suların tüm tarlalara aktarılmasıyla tam anlamıyla bölgedeki üreticilere can suyu oldu. Baraj öncesindeki üretim miktarı ve lezzet kalitesiyle ülke genelinde tüccarlar tarafından talep gören Kestane kabağı, barajın tarlaların tamamına suyu ulaştırması sonucu verimi neredeyse yüzde yüze çıkardı.

Barajın sularıyla beslenen tarlalardaki meyve ve sebzeler de bu imkan sayesinde yüksek bir kaliteye ulaşırken, ürün çeşitliliğinde de bolluk meydana getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Bilinçli Tarım" uygulamasıyla sulamanın miktarının artması neticesinde yüzü gülen kestane kabağı üreticileri, ürünlerinin büyük bölümünü tezgahlara düşmeden satmayı başardı.

Verimlilikte yüzde 30 artış sağlanırken barajla birlikte sulama imkanıyla kestane kabağında üretim miktarında da dekar başına verim 1-1,5 tondan 3-4 tona çıktı.

Bakan Pakdemirli sulamanın önemine dikkati çekti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede sulama sezonunun açıldığını dile getirerek, Kızıldamlar Barajı'yla beraber tarımdaki sulamanın üretime katkısına dikkati çekti.

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezer, AA muhabirine, 100 haneli köylerinde yıllık 750 ton kestane kabak üretildiğini söyledi.

Sulama imkanı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Gezer, sulama olmadan kestane kabağının yetişmediğini söyledi.

Gezer, şöyle konuştu:

"Hiç sulama yapılmadan dönümünde ortalama 300 kilogram elde edilirken, bugün sulamanın etkisiyle 2 ton kabak yetişiyor. Bu şekilde bir üretim fazlalığı yaşandı. Bu en büyük nimetlerden birisi. Bölgeye suyun gelmesinden sonra bölgedeki insanların maddi imkanları artmıştır."

Kestane kabağı üretiminde en önemli etkenin "su" olduğuna işaret eden Gezer, "Suyun olmadığı yerde üründe kalitede olmaz. Susuz bir kabak ekildiğini düşünürsek 500 kilogram dönümde üretiyorsanız bunun 250 kilogramı çıkma haline gelir. Sulanırsa bunun dönümünde yetişen 2 tonu da sağlıklı olur. Su olmazsa yarı yarıya ürün zayiat verir." diye konuştu.

Gezer, köyde sulamanın yonca üretimine de büyük katkı sağladığını belirterek, üretimin 5 kat arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever