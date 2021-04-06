Baraj canlı izle! Baraj FOX TV canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle!

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Diziseverlerin merakla beklediği Baraj bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baraj dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baraj canlı izle, Baraj FOX TV canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Baraj canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın Nehir'in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir'in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım'ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra'nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert'in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye'nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem'in cesedi ve bir yandan da Bahar'ın onları Halil'in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

BARAJ CANLI İZLE (20.00)

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BARAJ SON BÖLÜM İZLE!

