Banyoda yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafına isyan etti - Haberler Spor
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Banyoda yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafına isyan etti

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Geçtiğimiz günlerde banyodaki canlı yayınında İrem Derici şarkısı açan Mbaye Diagne, yine ses getirecek bir paylaşım yaptı. Diagne, bu videosunda Türk esnafının fiyatlarına sitem etti.

Mbaye Diagne, sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. Banyodaki canlı yayınında güneş gözlüğüyle İrem Derici şarkısı açıp söyleyen Senegalli forvet, bu kez Türk esnafına gönderme yaptı.

Banyodan canlı yayın yapan Diagne'den bir bomba video daha! Türk esnafına isyan etti

"20 LİRA KARDEŞİM"

Diagne, esnaflarla yaşadığı diyaloğun taklidini yaptı. Senegalli oyuncu, 20 lira ödediği sakıza dikkat çekti.

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