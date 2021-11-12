Banyoda yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafına isyan etti

Mbaye Diagne, sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. Banyodaki canlı yayınında güneş gözlüğüyle İrem Derici şarkısı açıp söyleyen Senegalli forvet, bu kez Türk esnafına gönderme yaptı.

"20 LİRA KARDEŞİM"

Diagne, esnaflarla yaşadığı diyaloğun taklidini yaptı. Senegalli oyuncu, 20 lira ödediği sakıza dikkat çekti.

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