BANÜ teknopark kurucu heyet protokol imza töreni gerçekleştirildi
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BANÜ teknopark kurucu heyet protokol imza töreni gerçekleştirildi

02.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:54
BANÜ teknopark kurucu heyet protokol imza töreni gerçekleştirildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) kurulacak teknopark için imza töreni yapıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) kurulacak teknopark için imza töreni yapıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, teknoparkların ortak akıl üretilen, bilim esaslı ve gelişim atmosferi sunan yerler olduğunu dile getirdi.

Teknoparkın üniversiteye çok şey kazandıracağına inandığını ifade eden Şıldak, "Biz de Valilik olarak bölgemize değer katan her projeyi olduğu gibi bu projeyi de destekliyoruz." dedi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da teknoparkın çok başarılı olacağına inandığını belirterek, "Büyükşehir olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız, hayırlı olsun." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise teknoparkların ekonominin gelişimine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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