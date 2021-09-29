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Banttaki son araç da indi! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Honda fabrikası, 24 yıllık üretim sürecinin ardından kapatıldı. Banttaki son araç da indi. Türkiye, Honda'nın araçlarını ithal etmeye başlayacak.

Otomobil devi Honda, 24 yıllık Türkiye macerasını sonlandırdı. Kısa bir süre önce HABAŞ'a (Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası) devredilen fabrikada, son banttaki araç da indirildi. Türkiye bundan sonra Honda modellerini yurt dışından ithal edecek.

1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam eden Honda'da Türkiye devri sona erdi. 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze'de bulunan ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze'de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle paylaştı.

Stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Honda'nın, bundan sonra Civic modeli ithal edilecek. Yeni Honda Civic Sedan modelinin Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Öte yandan Japon teknoloji devi Honda Türkiye daha önce şu mesajla kapanmayı duyurmuştu:

"Honda Türkiye A.Ş. Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir"

Açıklamaya göre Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Banttaki son araç da indi! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
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