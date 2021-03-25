Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 596 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 860 milyon lira artarak 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 860 milyon lira artarak 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Mart ile biten haftada 35 milyar 860 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liradan 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 484 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 423 milyar 735 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Mart ile biten haftada 191 milyon lira artarak 686 milyar 545 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 501 milyon lirası konut, 13 milyar 88 milyon lirası taşıt ve 396 milyar 956 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 891 milyon lira azalarak 593 milyar 597 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 gerileyerek 147 milyar 514 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 359 milyon lirası taksitli, 86 milyar 156 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 459 milyon lira azalarak 148 milyar 558 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 115 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 103 milyon lira yükselerek 779 milyar 169 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan