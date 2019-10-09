Bankacılık sektörü 2020'den umutlu

09.10.2019 16:17

Bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü ve geleceğini 'CEO Club Bankacılar Zirvesi'nde değerlendirdi. Gelecek yıl için bankacılıkta olumlu bir hava eseceğini ifade eden sektör temsilcileri iştahın güçlü olduğu konusunda ortak paydada buluştu.

Bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimleri 'CEO Club Bankacılar Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvede bankacılık sektörünün bugününü ve geleceği masaya yatırıldı.

Wyndham Grand Levent'te Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen zirvede açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin yaptı. Sunumların hemen ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür'ün üstlendiği 'Bankacılık Ajandası 2020' konulu panele, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici katıldı.

"SEKTÖRÜN İŞTAHI GÜÇLÜ"

Panelde, bankacılık sektörünün dönüşümü ve sektörü bekleyen fırsatlar tartışıldı. Panelde öngörülebilirlik konusu, çoklu konulara odaklı çalışma ve dengeyi yönetme konusu ön plana çıktı. Bunun yanı sıra 2019 yılını değerlendiren sektör temsilcileri kredi kalitesine dönük yaklaşımlar, enflasyon, dengelenme süreci gibi konularda açıklamalarda bulundu. Bu yılın yaraları sarma dönemi olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, reel sektöre destek verme konusunda bankacılık sektörünün motivasyonunun altını çizdi.

Makrodengelenme sürecinde olunduğunu kaydeden katılımcılar bunun devamlılığı konusunda hemfikir kaldı. Düşen enflasyon oranlarının ve bunu takip eden iyileşen faiz ortamı, yatırıma yönelik iştahın tekrar yerine gelmesi panelin gündem maddelerinden biri oldu. Sektörün 2020'ye dönük mesajları arasında iştahının güçlü olduğu konusunda konsensus sağlandı.

TEB GENEL MÜDÜRÜ LEBLEBİCİ: BİRLİKTELİK 2020'DE DE DEVAM ETMELİ

Zirve sonrası Demirören Haber Ajansı'na konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, gelecek yıl bankacılık sektöründe olumlu gelişmeler beklediklerini ifade ederek, "2019 yılında bir çok öngörülemeyen işler oldu ama sonuçta 2019 yılında bir dengeleme süreci içerisindeydik ve dengelenme de oldu diye düşünüyoruz. Türkiye'nin stoklarını kısmen yenilemesi gerekiyor. Yenileme süreci de 2020 yılında başlayacak. Stok yenileme ile beraber tüketim ve üretim talebi devam ettiğinde büyümeyi tekrar görmeye başlayacağız. O anlamda bir denge sağlanacak. Tüketici, banka, özel sektör hepsi birlikte hareket etmeli. Böylelikle sorunu aşabildiğimizi 2019 yılında gördük. O iletişime 2020 yılında da devam etmemiz gerekiyor. Gelecek yıl bankacılık sektörünü olumlu gelişmeler bekliyor" dedi.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ BİNBAŞGİL: KREDİ FAİZ ORANLARININ DÜŞMESİ TALEBİ CANLANDIRACAK

Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığının altını çizen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ise, "Bankacılık sektöründe birinci çeyrekte ciddi bir büyüme vardı ancak ikinci çeyrekte ise bir zayıflama gördük. Ekonomimiz bir normalizasyon sürecinden geçiyor. Çok olumlu gelişmeler var. Özellikle enflasyonun düşüyor olması hepimiz adına büyük bir avantaj. Çünkü maliyetlerimiz düşüyor. Maliyetler düşünce biz de bunu bir şekilde kredilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün kredi faiz oranlarına baktığımızda eskiye oranla çok önemli aşağı yönlü bir gidişat var. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bunun talebi de canlandıracağı inancı içerisindeyiz. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında büyüme bekliyorum" açıklamasında bulundu.

"NORMALLEŞME SÜRECİ OLUMLU İLERLİYOR"

"Cari fazla veren bir ülke konumuna geldik. İhracatımız, turizmimiz fena gitmiyor" diyerek sözlerine devam eden Hakan Binbaşgil, "İthalatımız büyümeye paralel azalmış olsa da bütün bunlara bakıldığında o eski açıkları vermiyor olmak ve daha dengeli olması bizi ülke olarak koruyor. Gelecek senenin planına baktığımızda orada da uygun hereflerimiz var. Bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum. Kurumlara bakıldığında döviz yükümlülükleri çok önemli oranlarda azaldı. Açık pozisyonları önemli ölçüde düştü. Bunlar ileriye yönelik bakıldığında normalizasyonun olumlu bir şekilde gittiğini bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA