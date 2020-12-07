Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti
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Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti

07.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:42

Bangladeş'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Mesud Mennan, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bangladeş'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Mesud Mennan, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mennan, genel müdürlük binasında AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu tarafından ağırladı.

Mutanoğlu'nun Mennan ile görüşmesine, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da eşlik etti.

Mennan, görüşmede Ankara ile Dakka arasında derin kardeşlik bağlarına değinerek iki ülkenin ilişkilerini yeni bir zirveye taşımak için çok çalışacağının altını çizdi.

Mesud Mennan ayrıca küresel habercilik alanında AA'yı övdü.

AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu da Türkiye'nin her zaman Bangladeş'in yanında olduğunu ve yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti
Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti
Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti
Bangladeş'in yeni atanan Büyükelçisi Mesud Mennan AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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