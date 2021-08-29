Bangladeş, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısı almak için DSÖ ile anlaşmaya vardı

Bangladeş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 100 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.