Bandırmaspor Basın Sözcüsü Aydın: Pes etmeyen bir takım yarattığımızı düşünüyoruz

AYDIN (DHA) - Geçtiğimiz haftalarda 9 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından zor günler geçiren Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 7 oyuncunun karantina süresi doldu. 2 futbolcunun ise karantina süresinin devam ettiği açıklandı.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın ile Futbol Şube Sorumlusu Bilgen Süngü, bir basın toplantısı yaparak takımın durumunu değerlendirdi.

Bandırmaspor Futbol Şube Sorumlusu Bilgen Süngü de sakat ve koronavirüse yakalanan futbolcularla ilgili bilgiler verdi. 2 futbolcunun karantina sürecinin devam ettiğini ifade eden Süngü, "2 futbolcumuzun koronavirüs nedeniyle karantinası devam ediyor, bu haftaki maça yetişmiyorlar. Levent Ayçiçek korona geçirdi testi negatif ancak sağlık sorunları devam ediyor, Süleyman Luş ayak parmağında kırık var, oynayıp oynamayacağı cuma ya da cumartesi belli olacak. Lokman'ın sakatlığı vardı, fedakarlıkla maçlara çıktı, şu an takımla birlikte çalışıyor. Okan dizine aldığı darbe sonucu düz koşu yapıyor. Adaletli hakemler geldiği zaman neler yapabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Adaletli hakemlerle bu futbolla yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.