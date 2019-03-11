Bandırma Tribünü Vefa Yemeğinde Bir Araya Geldi

Çeyrek asırlık kulüp tarihinde kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve Avrupa'da oynadığı sayısız maçta takımını yalnız bırakmayan kemik seyircilerinin yer aldığı ''BANDIRMA VEFA TRİBÜNÜ'' taraftar oluşumun düzenlemiş olduğu 2. Vefa Yemeği 8 Mart tarihinde gerçekleşti.

YEMEĞE 350 KİŞİ KATILDI

1994 yılında kurulan Banvit Basketbol Kulübü, amatör liglerden başlayan serüveninde ilk günden bu yana maçlara gelerek takımı destekleyen kemik seyircilerinden oluşturduğu Bandırma Vefa Tribünü'nün 2. Vefa Yemeği'nde bir araya geldi. Yemeğe Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk, Genel Menajer Turgay Zeytingöz, Başantrenör Hakan Demir, Banvit BK A Takım staff ve oyuncu kadrosu, Uni Banvit taraftar grubu ve Bandırma Vefa Tribünü'nün değerli üyeleriyle birlikte yaklaşık 350 kişi katıldı.

"SENİN PEŞİNDEYİZ HER ZAMAN" PANKARTI AÇILDI

Sıcak ve samimi bir ortamda başlayan gece Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç'ın konuşması ile başladı: "Dünyanın en güzel taraftarına hoş geldiniz diyorum. Bandırma Vefa Tribünü'müz çok geç kurulmasına rağmen hızlı büyüyor. Bu bizim 2. Vefa Yemeğimiz. İnşallah sürekli devam eder. Bugün ayrıca başımızın tacı olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi. Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç'ın konuşmasının ardından UniBanvit taraftar grubu bir sürpriz yaparak hazırlamış oldukları "Senin Peşindeyiz Her Zaman" pankartını tezahüratlar eşliğinde açtılar.

BANVİT A TAKIM OYUNCULARI, TARAFTARLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Gece Banvit BK A Takım oyuncularının yemeğe katılımı ile birlikte tezahüratlar eşliğinde sürerken, taraftarların ve oyuncuların yer almış olduğu kısa bir video izletildi. Gösterilen kısa videonun ardından Banvit A Takım oyuncuları, daha önce hazırlanmış olan Bandırma Vefa Tribünü'nün formalarını kendilerine takdim ederken taraftarla da fotoğraf çekilmeyi ihmal etmediler.

"SEZONA İYİ BAŞLAYAMADIK AMA TOPARLADIK"

A Takım oyuncularının forma takdimi ve taraftar ile fotoğraf çekimlerinin ardından Banvit BK Sportif Direktörü Turgay Çataloluk konuşmasında şunlardan bahsetti: "Böyle güzel bir topluluğun karşısında konuşmak ve bir önceki yemeğimize oranla sayımızın oldukça fazla artması bizleri çok mutlu ediyor. Bu sezona iyi başlayamadık ama sonrasında topladığımızı düşünüyorum. Sizlerin de destekleri ile zorlu bir döneme girdiğimiz şu süreçte maçlarımızı kazanarak hem Avrupa'da hem de Ligde iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz."