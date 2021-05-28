Balparmak Arıcılık Akademisi ile İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği İstanbul'a yeni arıcılar kazandırdı

Balparmak ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği (İAYB) iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı ürünleri Üretim Projesi" ile İstanbul'a yeni arıcılar kazandırıldı.

Balparmak ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği (İAYB) iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı ürünleri Üretim Projesi" ile İstanbul'a yeni arıcılar kazandırıldı.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, Balparmak, arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, kaliteli ve verimli, katma değerli arı ürünlerinin üretimini artırmak hedefiyle sürdürdüğü çalışmaları tüm Türkiye'de yaygınlaştırıyor.

Bu çerçevede İAYB ile değerli iş birliğine imza atan Balparmak, Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı ürünleri Üretim Programı'nı başarıyla tamamlayan 8'i kadın toplam 30 arıcıya sertifikalarını teslim etti.

28 Mayıs Cuma günü İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Pendik Aydos'taki arılığında gerçekleştirilen sertifika törenine Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, Balparmak Hammadde Tedarik Direktörü İsfendiyar Üzümcü, Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk ve 30 arıcı katıldı.

"Arıcılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, şunları Balparmak'ın 40 yıldır omuz omuza çalıştığı arıcılara ve arıcılık mesleğine karşı olan sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul denildiğinde aklımıza arıcılık gelmese de aslında bu bölgede ciddi bir potansiyel var. İstanbul'da Kartal, Pendik, Şile, Çatalca, Silivri, Beykoz gibi benzer floraya sahip birçok bölgede arıcılık yapılıyor. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile yaptığımız bu önemli iş birliği ile İstanbullu arıcılara ve ailelerine ürün kalitelerinin iyileştirilmesi, balın yanı sıra diğer arı ürünleri üretiminin de teşvik edilmesi, kadınların ve gençlerin de sektöre kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı olmak üzere bir eğitim programı düzenledik. 'Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı ürünleri Üretim Projesi' kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızı, pandemi koşullarını dikkate alarak ilk günü Balparmak'ın Çekmeköy kampüsünde teorik ve devamında 3 gün süreyle Birliğin Aydos'daki arılığında uygulamalı olmak üzere iki farklı noktada gerçekleştirdik. Bu eğitim programı ile arıcılarımızın bilgilerini güncelleyerek, onlara sürdürülebilir arıcılık ve arı sütü üretimi konusunda önemli bilgiler aktardık. Kırsal kalkınma bölgelerindeki kadın ve gençleri arıcılığa kazandırmak hedefiyle 2018 yılında hayata geçirdiğimiz 'Balparmak Arıcılık Akademisi' ile sektöre değer katmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki dönemde de akademi çatısı altında eğitim programlarımız artarak devam edecek, arıcılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

İstanbul İli Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk ise Balparmak ile arıcı eğitimleri konusunda yaptıkları iş birliğine ilişkin şu değerlendirme bulundu:

"Zengin bitki örtüsü ile arıcılık için oldukça elverişli olan ülkemizde, arıcılığın önemi ve bu mesleğin sağlayacağı kazanımlar çok büyük. Arıcılık için coğrafi olarak verimliliğin çok yüksek olduğu ülkemiz, bal üretimi açısından Çin'den sonra dünyada 2. sırada yer alıyor. Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında, iklim, bitki örtüsü, bal arısı popülasyonundaki genetik çeşitlilik bakımından, ülkemiz oldukça yüksek arıcılık potansiyeline sahip. Böylesi zengin bir coğrafyanın değerini bilmek, hepimizin sorumluluğu. Biz de Balparmak ile yaptığımız bu iş birliği çerçevesinde arıcılarımız ve arıcı adaylarımıza, sağlıklı ve doğal balın üretiminin yanı sıra katma değeri yüksek arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin üretilmesi için önemli bir eğitim fırsatı yakalamış olduk. Bu sayede arıcılarımızın bilgileri güncellendi, dağarcıklarına yeni bilgiler eklendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz