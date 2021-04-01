Balkon şampiyonu kuzenlere hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balkon şampiyonu kuzenlere hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balkon şampiyonu kuzenlere hediye

Antalya'nın ev sahipliğinde yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasında, Malatya'dan dereceye giren sporcular ve antrenörleri Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı makamında ziyaret ederek alınan başarıyı paylaştılar.

Antalya'nın ev sahipliğinde yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasında, Malatya'dan dereceye giren sporcular ve antrenörleri Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı makamında ziyaret ederek alınan başarıyı paylaştılar.

Gençler Kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Serhat Güngör ve Yıldızlar kategorisinde Balkan ikincisi olan kuzeni Mehmet Güngör antrenörleri Nihat Erim ve Ömer Ergül ile beraber İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı makamında ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Balkan Şampiyonasında alınan başarıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kayhan, " Balkan Şampiyonasında derece haberini duyunca çok mutlu olduk. Serhat ve Mehmet kuzenler göğsümüzü Balkan Şampiyonasında kabarttılar. Tabi bu başarı kolay alınmadı. Yıllarca yaz, kış demeden büyük bir azim, sabır ve disiplin ile İl Müdürlüğümüzün antrenörleri nezaretinde antrenmanlarına devam eden sporcularımız emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Sporcularımız Serhat ve Mehmet'in önünde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bekliyor umarım oradan da en iyi derece alarak Ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler ve bize bu gururu tekrar yaşatacaklardır. Buna inancım tam. İl Müdürlüğü olarak bizlerde sporcularımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gerek tesis gerek antrenör ve diğer tüm konularda sporcularımızın yanındayız. Bir kez daha şahsım ve kurumum adına sporcularımız Serhat ve Mehmet Güngör'ü, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Atletizm Antrenörü Nihat Erim ise, "Sporcularımız ile yaklaşık on yıldır aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Uzun yıllar boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizleri gururlandırıyor ve daha büyük başarılar için bizi daha da perçinliyor. Alınan bu başarıda sizlerin emeği üzerimiz de büyük. İnşallah daha büyük başarılar alarak sizleri daha da onure edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kayhan dereceye giren sporculara ve antrenörlere çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA

Balkon şampiyonu kuzenlere hediye
Balkon şampiyonu kuzenlere hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Erkan Kandemir Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Nihat Özdemir İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkon şampiyonu kuzenlere hediye - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:06:06. #1.14#
title