Balkan Yarı Maratonu'nda milli atletlerden 5 madalya Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atletler, iki şampiyonluk, bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.

Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atletler, iki şampiyonluk, bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.

Pandemi nedeniyle mart ayında yapılması gerekirken bugüne ertelenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirildi. Dokuz ülkeden 26 atletin katıldığı müsabakalarda Türkiye, beş madalya aldı.

Kadınlar yarışında Fatma Demir, 1: 13: 48'lik derecesiyle en iyisini koşarken, Hırvat Bojana Bjeljac'ın sekiz saniye önünde ipi göğüsledi ve Balkan Yarı Maraton şampiyonu oldu. Böylece Türkiye, 2012'den bu yana yapılan şampiyonada kadınlarda 2015'ten sonra ikinci kez şampiyonluğu kazandı. Yarıştaki diğer Türk atlet Bahar Atalay ise 1: 20: 22'lik derecesiyle dokuzuncu sırada finiş gördü.Erkeklerde Moldovalı Maxim Raileanu, 1: 05: 58 ile üst üste ikinci kez Balkan Yarı Maraton şampiyonu olurken, milli atlet Yavuz Ağralı 1: 06: 23'lük derecesiyle ikinci, Murat Emektar da 1: 06: 56 ile üçüncü sırayı aldı. Yavuz, 2014'teki gümüş madalyasından sonra ikinci kez Balkan Yarı Maraton'da kürsüye çıktı.

Takım sıralamasında ise erkeklerde Türkiye; Moldova ve Romanya'nın önünde kupayı kazanırken, kadınlarda Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ardından üçüncü oldu.

Kaynak: DHA