Balıkesirspor Tuzlaspor maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesirspor Tuzlaspor maçının ardından

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balıkesirspor Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker galibiyet için, "İlk yarıda sergiledikleri oyunu ikinci yarıda ortaya koyamadık" derken, Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal da, "Güzel oyunları için futbolcu kardeşlerim müthiş mücadele ettiler. hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi.

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarıda sergiledikleri oyunu ikinci yarıda ortaya koyamadıklarını söyledi. Oyun olarak daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Tütüneken, "İlk yarı azıcık daha iyi bir oyun vardı. Birkaç pozisyonumuz vardı onları değerlendiremedik sonradan frikik golü ile öne geçtik. ilk yarı oyunumuz daha oturaklı idi diye düşünüyorum. Ama ikinci yarı ne oldu ne bitti birinci bölgeden çıkamadık. Bizim oyunumuzun bu olmaması lazım. Dolayısıyla bunu çalışacağız kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu şekilde ikinci yarı birinci bölgeye oynayamayız olmaması lazım. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum ikinci yarı iyi bir oyun çıkardılar. Bizde kesinlikle üzerine koyup bu ligde eğer azıcık daha üstlere oynamak istiyorsak azıcık daha üstlere oynamamız lazım" dedi.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor teknik sorumlusu Umut Baysal ise ikinci yarıda baskılı ve istekli oynamalarına rağmen sonucu değiştiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Baysal, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte ileri haftalarda daha iyi olacaklarını ifade ederek karşılaşma ile ilgili şunları dile getirdi:

"Birinci devre oyuna hızlı başladık 3. dakikada Halil Çolak ile net bir pozisyonumuz var. Rakibi iyi analiz ettik. İyi savunma yaptık ilk yarı. Rakibin bütün atacağı koşuları engelledik. Rakibe 45 dakika boyunca pozisyon vermedik. Rakip biraz daha pozisyon ve pas oyununda etkili gibi gözükse de her şey istediğimiz gibi giderken ilk yarının sonunda frikikten şansız bir gol yedik. Daha sonra ikinci yarı oyuna baskılı başladık. Topa sahip olduk, pas oyununa daha iyi oynamaya başladık. 6-7 net pozisyonumuz var. Tartışmalı pozisyonlarımız var. İkinci yarı sahada daha organize bir takım vardı. Oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Foxi, Apo gibi yeni katılan oyuncularımız var. bunlar ilerleyen haftalarda takımıza tam anlamıyla katıldığında iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. İkinci yarı çok iyi top oynadılar. ilerleyen haftalar için çok ümitliyim. Tuzlaspor'u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesirspor Tuzlaspor maçının ardından

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Vildan Atasever
Spor Diego Max Meyer
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Zabihullah Mücahid Rüya Tabirleri Mahmut Özer Ertuğrul Gazi Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesirspor Tuzlaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:28:40. #1.11#