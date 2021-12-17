Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, transfer tahtasını açtırmak ve ödemelerin tamamını yapmak istediklerini bildirdi.

Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetime geldiklerinde öncelikli olarak takım içindeki sıkıntıları giderdiklerini söyledi.

Oyuncuların daha önce birkaç sezon prim usulü oynadığını iddia eden Yılmaz, "Biz dedik ki herkesin hakkını verelim. Stada dahi 100 bin lira borç var, görevlilerin maça gelip de alamadığı para. Biz her maça gittiğimizde 'Kul hakkı yemeyelim.' dedik ve oynadığımız her maçın parasını ödedik, Allah'ın izniyle de ödeyeceğiz." diye konuştu.

Genel kurul kararı almayı düşünmediklerini vurgulayan Yılmaz, takımın küme düşmesi halinde bile üst lige çıkarmadan yönetimi bırakmayacaklarını ifade etti.

Maddi anlamda çok sıkıntılarının olmadığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki dosyaları yüzde 10 verip açarsınız ama biz bunun peşinde değiliz. Bu kötü durum bizim için bir fırsat. Ligdeki puanlamada en son sıradayız, küme düşecek yönden ilk takımız. Bu bizim borçlarımız için dezavantaj. Bizden önceki yönetimler insanları yıldırmışlar ki soyadının son harfini değiştirip parayı göndermişler, dekontun fotoğrafını atmışlar, imzayı alınca para geri dönmüş. Bu mağdur olan insanlar paranın tamamını istiyor."

Transfer tahtasını açtırmayı ve ödemelerin tamamını yapmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki dosyaları çözmek için 15 milyon lira bütçe ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Atilla Özmen ise ligin son haftasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Balıkesirspor için 4-5 yıldır çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını dile getiren 33 yaşındaki kaleci, "Şu anda sahada bir sportif başarısızlık var. Bundan dolayı en büyük suç biz takım kaptanlarınındır. Balıkesirspor'a performans olarak veya başka bir nedenle zararımız varsa boynumuz kıldan incedir." ifadelerini kullandı.

AA / Miraç Kaya - Spor Haberleri

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