Balıkesirli sporcular karneleri aldı
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Balıkesirli sporcular karneleri aldı

Balıkesirli sporcular karneleri aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, değerlendirmeleri tamamlanan 2017-2018 grubu öğrencilerine yönelik "Sporcu Karnesi Dağıtım Programı" 50. Yıl Parkı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, değerlendirmeleri tamamlanan 2017-2018 grubu öğrencilerine yönelik "Sporcu Karnesi Dağıtım Programı" 50. Yıl Parkı'nda gerçekleştirildi.

İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurumların yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen programa, 2017-2018 grubu öğrenciler velileriyle iştirak etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Balıkesir genelindeki istatistiki bilgileri paylaştı. Programda uygulanan testlerin, tamamen öğrencilerin spor dalları açısından yatkınlık seviyelerinin ölçülmesi amacıyla, ülkemizin spor haritasını çıkartmaya yardımcı olduğunu, her eğitim öğretim döneminde 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulamanın devam ettiği belirtildi. Ardından yapılan tören ile "Sporcu Karneleri" organizasyona katılan protokol üyeleri tarafından öğrencilere takdim edildi. "Sporcu Karneleri" ile veliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından, öğrencilerin yönlendirilmesi uygun görülen spor dallarıyla tanışma imkanı buldular. İl Müdürlüğü bünyesinde görevli antrenörler ile İl Spor Dalı Temsilcilikleri tarafından kurulan stantlarda, tüm katılımcılara ilgili spor dallarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Çektirilen hatıra fotoğrafı ve stantların gezilmesiyle program sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesirli sporcular karneleri aldı
Balıkesirli sporcular karneleri aldı
Balıkesirli sporcular karneleri aldı
Balıkesirli sporcular karneleri aldı
Balıkesirli sporcular karneleri aldı
Balıkesirli sporcular karneleri aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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