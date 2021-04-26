Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
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Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış

Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 9 kırsal mahalle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde  9 kırsal mahalle karantinaya alındı. Vaka ve temaslı sayısındaki artışın, kırsal mahallelerde kuru yufka ve benzeri yiyeceklerin imece usulüyle yapılması, her akşam bir ev veya bahçede toplanılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Savaştepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilçeye bağlı Sarısüleymanlar, Yayla, Karaaliler, Kızılcıklı, Gedik, Hacı Efendiler, Çavuşlar, Bozalan ve Hıdırcık mahalleleri  10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallelere giriş ve çıkışlar jandarma tarafından barikatla kapatıldı.

Balıkesir genelinde kırsal mahallelerde kuru yufka ve benzeri yiyecekler imece usulüyle yapılıyor. Her akşam bir ev veya bahçede toplanan kadınlar, ihtiyaçlarını hazırlıyor. Balıkesir'de ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru yufka yapmak için Savaştepe'nin kırsal mahallelerinde bir araya gelen bazı kadınlar da, iddiaya göre ev ev gezerek pozitif vaka ve temaslı sayısını çoğalttı.  Kısa sürede kırsal mahallelerde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temaslı sayısı da arttı.

Karantinadaki kırsal Sarısüleymanlar Mahalle Muhtarı Muhittin Arslan, "Mahalle sakinlerini defalarca uyardığımız halde kurallara uymuyor. Ramazan ayı münasebetiyle bizim yörenin vazgeçilmez lezzeti olan yufka yapımı için bayanlar toplanmış. Hep birlikte yufka yapmış. Bu durum köyümüzde hastalığın patlamasına neden oldu. Eğer mahalle sakinleri kurallara uysaydı bu hastalık bu şekilde yayılmazdı. Allah'tan tek dileğim bu hastalığın bir an önce sona ermesi" dedi.


- Balıkesir
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış
Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı; kadınlar toplu halde yufka açmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

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