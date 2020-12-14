Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
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Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi

14.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:28
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 50 yıllık zeytinyağı fabrikası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yüzde 65 hibe desteğiyle yenilendi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 50 yıllık zeytinyağı fabrikası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yüzde 65 hibe desteğiyle yenilendi.

Burhaniye ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahadınlı mahallesinde 1970 yılında kurulan Burcu ve İbrahim Uygun çiftinin işletmecisi olduğu zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi. Fabrikada, bütün makineler yenilenirken, modern depolama tankları kondu. Günlük 500 çuval olan zeytin işleme kapasitesi, yapılan yenilemeyle bin 500 çuvala çıktı. 

Fabrikanın açılışına, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, Burhaniye Jandarma Karakol Komutanı Serkan İrez ile işletme sahipleri Burcu ve İbrahim Uygun ve fabrika çalışanları katıldı. Mahalle camisi imamı Ahmet Akkuş'un okuduğu duanın ardından fabrikanın kurdelesi Kaymakam İlyas Memiş ve diğer davetliler tarafından kesilirken, ardından fabrika gezildi.Davetlilere teşekkür eden 2 çocuk annesi Burcu Uygun, "15 yıldan beri fabrikamızı eski sistemde taşbaskı ile çalıştırıyoruz. TKDK'den yüzde 65 hibe destekle makineleri yeniledik. Körfezde en iyi yağ bizim bölgede Madra Dağları ve eteklerindeki zeytinliklerden çıkmaktadır. En kaliteli yağ körfezimizdedir. Bu seneki yağlar normalden çok fazla kaliteli. Hedefimiz; çıkardığımız yağları, dış pazarlara satabilmektir. Kurallara uygun şekilde modernize etmiş olduğumuz fabrikamızda üretilen yağları halkımıza ulaştırmaktır" dedi.

İbrahim Uygun da, "Fabrikamızı yeniledik ve kapasite artışına gittik. Normalde kapasitemiz 500 çuval iken bin 500 çuvala çıkardık. Zeytinlerde kurt olmadığı için ekstra bir zeytinyağı üretiyoruz. Bunları şişeleyerek paketlemeyi düşünüyoruz" dedi.


Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye'de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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